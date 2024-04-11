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Edirne'deki sınır kapılarında bayram nedeniyle akıcı yoğunluk oluştu

Edirne'deki sınır kapılarında bayram nedeniyle akıcı yoğunluk oluştu

Bayram tatilini yurt dışında geçirmek isteyen vatandaşların Edirne'den Avrupa'ya açılan sınır kapılarından geçişleri sürüyor.

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Ramazan Bayramı tatilinin başlangıcından beri sınır kapılarında hareketlilik normal günlere göre 3 kat arttı.

Bulgaristan'a açılan Kapıkule ve Hamzabeyli ile Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından 130 binin üzerinde yolcu ve 30 binden fazla araç çıkışı gerçekleşti. Kapıkule'den Bulgaristan'a giden Gamze Erkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel bir bayram geçirdiğini söyledi.

Sınır kapısında akıcı bir yoğunluk olduğunu belirten Erkan, "Tatil için Sofya'ya gidiyorum. Eşim şu anda orada. Tatilin ilk bölümünü Ayvalık'ta geçirdik, 4 gün boyunca Sofya'da kalacağız. Bayram sevincini orada yaşayacağız. Tarihi ve turistlik yerleri gezeceğiz. Daha sonra ülkeye döneceğiz." dedi.

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