Azerbaycanlı ressam, canlı modellerini 3 saatte tuvale çiziyor

Azerbaycan uyruklu ressam Hatai Abdullayev, modellerini kentin farklı mekanlarında 3 saatte tuvale yansıtıyor.

Abone ol

Azerbaycan'da 1989 yılında doğan Abdullayev, Rusya'da resim eğitimi aldı. Ardından Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Abdullayev, kariyerine Edirne'de devam ediyor.

Abdullayev, AA muhabirine, resim eğitimi almak için geldiği Edirne'yi çok sevdiğini ve 10 yıldır kentte yaşadığını söyledi.

Edirne'de birçok kişinin portresini çizdiğini, bina duvarlarına resimler ve kabartmalar yaparak şehrin sanatsal yönüne katkı sunduğunu belirten Abdullayev, "Birçok karma ve kişisel sergiye de katıldım. Güncel kalabilmek adına yeni bir proje ürettim. Bu projem yerinde, anında resim yapmak. Canlı modelle beraber değişik açılardan konuyu ele alıyorum. Geçtiğimiz günlerde Meriç Nehri kenarında bir çalışma yaptık gayet güzel oldu." dedi.