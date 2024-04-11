BIST 9.814
DOLAR 32,27
EURO 34,63
ALTIN 2.425,54
HABER /  GÜNCEL

Azerbaycanlı ressam, canlı modellerini 3 saatte tuvale çiziyor

Azerbaycanlı ressam, canlı modellerini 3 saatte tuvale çiziyor

Azerbaycan uyruklu ressam Hatai Abdullayev, modellerini kentin farklı mekanlarında 3 saatte tuvale yansıtıyor.

Abone ol

Azerbaycan'da 1989 yılında doğan Abdullayev, Rusya'da resim eğitimi aldı. Ardından Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamlayan Abdullayev, kariyerine Edirne'de devam ediyor.

Abdullayev, AA muhabirine, resim eğitimi almak için geldiği Edirne'yi çok sevdiğini ve 10 yıldır kentte yaşadığını söyledi.

Edirne'de birçok kişinin portresini çizdiğini, bina duvarlarına resimler ve kabartmalar yaparak şehrin sanatsal yönüne katkı sunduğunu belirten Abdullayev, "Birçok karma ve kişisel sergiye de katıldım. Güncel kalabilmek adına yeni bir proje ürettim. Bu projem yerinde, anında resim yapmak. Canlı modelle beraber değişik açılardan konuyu ele alıyorum. Geçtiğimiz günlerde Meriç Nehri kenarında bir çalışma yaptık gayet güzel oldu." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yeni turistik trenler ilk seferlerine çıkmaya hazırlanıyor
Yeni turistik trenler ilk seferlerine çıkmaya hazırlanıyor
Bilecik'te trafik kazasında 9 kişi yaralandı
Bilecik'te trafik kazasında 9 kişi yaralandı
İlhan Palut, Çaykur Rizespor'da göreve devam edecek şekilde çalışıyor
İlhan Palut, Çaykur Rizespor'da göreve devam edecek şekilde çalışıyor
Lise öğrencileri balık kılçığından sudaki cıva iyonlarını tespit eden kit geliştirdi
Lise öğrencileri balık kılçığından sudaki cıva iyonlarını tespit eden kit geliştirdi
Çalıntı araçla inşaattan hırsızlık yaparken yakalandılar! 3 kişi tutuklandı
Çalıntı araçla inşaattan hırsızlık yaparken yakalandılar! 3 kişi tutuklandı
Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü
Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü
Sedanı tahtından indirdiler! SUV otomobiller zirveyi bırakmıyor
Sedanı tahtından indirdiler! SUV otomobiller zirveyi bırakmıyor
Hint ve İtalyanlar, Türk kadın boksörlerle ortak kamp yapıyor
Hint ve İtalyanlar, Türk kadın boksörlerle ortak kamp yapıyor
Tekvandocu ikiz çiftler yurt dışında başarılar kazanmak için çalışıyor
Tekvandocu ikiz çiftler yurt dışında başarılar kazanmak için çalışıyor
Bayram haftasında 6 yeni film vizyonda olacak
Bayram haftasında 6 yeni film vizyonda olacak
Emeklilere 41,3 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi
Emeklilere 41,3 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi
Portakal Çiçeği Karnavalı'nda hedef, 9 günde 1 milyondan fazla ziyaretçi
Portakal Çiçeği Karnavalı'nda hedef, 9 günde 1 milyondan fazla ziyaretçi