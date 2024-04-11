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Bilecik'te trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Bilecik'te trafik kazasında 9 kişi yaralandı

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

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M.D. idaresindeki 11 AAH 782 plakalı otomobil, Gülümbe rampası mevkisinde, H.M'nin kullandığı 41 AFL 619 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobiller yol kenarına sürüklendi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.D, aracındaki K.D. ve 2 aylık kız bebek E.D, 41 AFL 619 plakalı otomobilin şoförü H.M ile yolcular A.M, B.A.M, K.M, N.A. ve A.A, ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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