BIST 9.814
DOLAR 32,27
EURO 34,63
ALTIN 2.425,54
HABER /  GÜNCEL

Adana'da aranan firari hükümlü mezarlıktaki araçtan hırsızlık yaparken yakalandı

Adana'da aranan firari hükümlü mezarlıktaki araçtan hırsızlık yaparken yakalandı

Adana'da hakkında 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, mezarlıktaki bir otomobilden hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

Abone ol

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla merkez Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'nda önlem aldı.

Yakınının kabrine ziyarete gelen bir vatandaşın otomobilinin camının kırıldığını fark eden ekipler, araçtaki eşyaları çalmaya çalışan Nesrin B'yi suçüstü yakaladı.

Kendisini tutan polis memurunun elini ısırıp kaçma girişiminde bulunan Nesrin B, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Sorgusunda 10 suçtan 19 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlenen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Azerbaycanlı ressam, canlı modellerini 3 saatte tuvale çiziyor
Azerbaycanlı ressam, canlı modellerini 3 saatte tuvale çiziyor
Yeni turistik trenler ilk seferlerine çıkmaya hazırlanıyor
Yeni turistik trenler ilk seferlerine çıkmaya hazırlanıyor
Bilecik'te trafik kazasında 9 kişi yaralandı
Bilecik'te trafik kazasında 9 kişi yaralandı
İlhan Palut, Çaykur Rizespor'da göreve devam edecek şekilde çalışıyor
İlhan Palut, Çaykur Rizespor'da göreve devam edecek şekilde çalışıyor
Lise öğrencileri balık kılçığından sudaki cıva iyonlarını tespit eden kit geliştirdi
Lise öğrencileri balık kılçığından sudaki cıva iyonlarını tespit eden kit geliştirdi
Çalıntı araçla inşaattan hırsızlık yaparken yakalandılar! 3 kişi tutuklandı
Çalıntı araçla inşaattan hırsızlık yaparken yakalandılar! 3 kişi tutuklandı
Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü
Ardahan'da yayla evleri ilkbaharda kara gömüldü
Sedanı tahtından indirdiler! SUV otomobiller zirveyi bırakmıyor
Sedanı tahtından indirdiler! SUV otomobiller zirveyi bırakmıyor
Hint ve İtalyanlar, Türk kadın boksörlerle ortak kamp yapıyor
Hint ve İtalyanlar, Türk kadın boksörlerle ortak kamp yapıyor
Tekvandocu ikiz çiftler yurt dışında başarılar kazanmak için çalışıyor
Tekvandocu ikiz çiftler yurt dışında başarılar kazanmak için çalışıyor
Bayram haftasında 6 yeni film vizyonda olacak
Bayram haftasında 6 yeni film vizyonda olacak
Emeklilere 41,3 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi
Emeklilere 41,3 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi