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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partinin kurucu genel başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun Taceddin Dergahı'ndaki kabrine ziyarette bulundu.

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Partililerle birlikte, Ramazan Bayramı dolayısıyla Yazıcıoğlu'nun kabrine karanfil bırakan Destici, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Destici, Yazıcıoğlu'nu, onunla birlikte hayatını kaybeden Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya'yı, İsmail Güneş ve pilot Kaya İstektepe'yi andı.

Yazıcıoğlu'nun hayallerinin bugün bir kısmının gerçekleşmiş olmasından büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Destici, "Başı açığıyla başı kapalısı aynı üniversitede kardeşçe okusun diyordu. O hayal bugün gerçekleşti. Ayasofya açılsın diyordu, zincirler kırılsın diyordu. O hayali gerçekleşti. Kürt, Türkmen, Alevi, Sünni kardeşliği yaşasın diyordu, kardeşliği yaşıyoruz elhamdülillah. Bunu bozmaya çalışanlar var ama buna da fırsat vermeyeceğiz." diye konuştu.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun emanetlerine bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra daha da güçlü sahip çıkacaklarına vurgu yapan Destici, "Şehadet süreciyle ilgili de ilk günden itibaren parti olarak avukatlarımızla, hareketimizin tüm mensuplarıyla bunun peşindeyiz. Olay tamamen aydınlatılıp burada hatası, ihmali, kusuru, kastı olan herkes hukuk önüne çıkarılıp cezasını alana kadar da mücadelemiz devam edecek." dedi.

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