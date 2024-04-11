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1. Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

1. Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, maçları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Manisa FK-Eyüpspor: Sarper Barış Saka

13 Nisan Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Gençlerbirliği: Burak Olcar

16.00 Boluspor-Ümraniyespor: Ömer Faruk Gültekin

19.00 Altay-Ahlatcı Çorum FK: İlker Yasin Avcı

14 Nisan Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Göztepe: Mehmet Ali Özer

16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Teksüt Bandırmaspor: Gürcan Hasova

19.00 Kocaelispor-Bitexen Giresunspor: Davut Dakul Çelik

15 Nisan Pazartesi:

17.00 Erzurumspor FK-Sakaryaspor: Ayberk Demirbaş

20.00 Adanaspor-Bodrum FK: Yasin Kol

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