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Bursa'da seyir halindeki otomobil yandı!

Bursa'da seyir halindeki otomobil yandı!

Bursa'da otoyolda seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda ilerleyen Halil Dikilitaş (35) idaresindeki 16 BE 337 plakalı otomobilin motor bölümü, Gemlik ilçesi yakınlarından alev aldı.

Durumu fark eden sürücünün aracı emniyet şeridine çekerek yolcularla inmesinin ardından alevler kısa sürede otomobili sardı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle otoyolda trafik akışı kontrollü sağlandı. Aracın bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

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