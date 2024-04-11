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Muğla'daki turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu yaşandı

Muğla'daki turizm merkezlerinde bayram yoğunluğu yaşandı

Güney Ege'nin ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça ilçelerinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşandı. Marmaris'te turistler ve vatandaşlar denize girip güneşlendi. Uzunyalı, Atatürk Caddesi ve Yat Limanı boyunca yürüyüş yaptı.

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Akyaka'da yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi. Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde de turistler denize girip güneşlendi.

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde özellikle İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta'dan gelen tatilciler, Muğla - Ula kara yolu ile Marmaris - Akyaka girişinde oluşan uzun kuyruk nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı.

Akyaka'daki giriş ile çıkış noktalarında trafik yoğunluğunu azaltmak ve yol kontrolünü sağlamak için çok sayıda jandarma trafik timi de görev yaptı.

Oluşan uzun araç kuyrukları Anadolu Ajansı ekiplerince dronla izlendi.

Marmaris'te turistler ve vatandaşlar denize girip güneşlendi. Uzunyalı, Atatürk Caddesi ve Yat Limanı boyunca yürüyüş yaptı.

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