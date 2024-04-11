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Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 13 Nisan Cumartesi günü sahasında Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı.

Futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba'nın da takip ettiği idman, dar alanda yapılan çift kale taktik maçla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanın ardından Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Samet Aybaba, futbolcularla araya geldi

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah-beyazlı futbolcular ve teknik ekiple yemekte bir araya geldi.

Aybaba, idmanın ardından düzenlenen yemek organizasyonunda oyuncularla bayramlaştı.

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