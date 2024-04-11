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Avrupa Merkez Bankası, 3 temel politika faizini değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası, 3 temel politika faizini değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

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ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Bankanın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit tuttuğu belirtildi.

Böylece, para politikasına yönelik yılın üçüncü toplantısında, art arda beşinci kez 3 temel politika faizi sabit tutulurken faiz oranları avro tarihindeki en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

ECB, Temmuz 2022'den sonra art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı.

Geçen yıl faiz artışlarına devam eden ECB, Eylül 2023'teki toplantısında refinansman faizini yüzde 4,50'ye yükseltmesinin ardından yapılan toplantılarda değişikliğe gitmedi.

ECB'nin faiz kararı açıklamasında, "Yönetim Konseyi bugün 3 temel faiz oranını değiştirmemeye karar verdi." ifadesi kullanıldı.

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