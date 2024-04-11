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Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Türk basınını ağırladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Türk basınını ağırladı

Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Olympiakos-Fenerbahçe maçını takip etmek için Yunanistan'a gelen Türk basın mensuplarını misafir etti.

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Panathinaikos Kalafatis Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, yeşil-beyazlı kulübün teknik direktörü Terim, Türkiye'den gelen gazetecilerle bayramlaştı ve Türk futbolu üzerine sohbet etti.

Fatih Terim, Olympiakos maçında Fenerbahçe'ye başarılar diledi.

Terim, toplantının ardından antrenman sahasında gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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