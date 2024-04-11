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Ukrayna ve Slovakya hükümetleri Michalovce'de bir araya geldi​​​​​​​

Ukrayna ve Slovakya hükümetleri Michalovce'de bir araya geldi​​​​​​​

Slovak ve Ukrayna hükümet üyeleri, Slovakya'nın Michalovce kentinde sınır ötesi işbirliği projeleri, ulaşım bağlantıları ve enerji iş birliği gibi konuları görüşmek üzere bir araya geldi.

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Slovak ve Ukrayna hükümet üyeleri, Slovakya'nın Michalovce kentinde sınır ötesi işbirliği projeleri, ulaşım bağlantıları ve enerji iş birliği gibi konuları görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantıya Slovakya Başbakanı Robert Fico ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal da katıldı. Toplantı sırasında Ukrayna destekçileri, ellerinde Ukrayna, Slovak ve Amerikan bayraklarıyla belediye binasının önünde gösteri düzenledi.

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