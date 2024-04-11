BIST 9.814
DOLAR 32,30
EURO 34,59
ALTIN 2.432,03
HABER /  SPOR

PFDK, Fenerbahçe'nin cezasını açıkladı!

PFDK, Fenerbahçe'nin cezasını açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Turkcell Süper Kupa maçında sahadan çekilmesiyle nedeniyle Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen mağlup sayılmasına ve sarı-lacivertlilerin 4 milyon lira para cezasına çaptırılmasına karar verdi.

Abone ol

TFF'den yapılan açıklamada, 7 Nisan'da Galatasaray ile Şanlıurfa'da oynanan ancak Fenerbahçe'nin ikinci dakikada sahadan çekilmesi sebebiyle yarıda kalan Süper Kupa müsabakasına ilişkin PFDK'nin kararlarının belirlendiği belirtildi.

Başlayan müsabakanın terk edilmesi gerekçesiyle Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verildiği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin ayrıca TFF tarafından belirlenecek tazminat dışında 4 milyon lira para cezasına da çarptırıldığı bildirildi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci'ye de müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin lira para cezası verildiği kaydedildi.

Galatasaray'a da aynı müsabakadaki saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat gerekçeleriyle 212 bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna ve Slovakya hükümetleri Michalovce'de bir araya geldi​​​​​​​
Ukrayna ve Slovakya hükümetleri Michalovce'de bir araya geldi​​​​​​​
Premier Lig'de gelecek sezon yarı otomatik ofsayt başlıyor
Premier Lig'de gelecek sezon yarı otomatik ofsayt başlıyor
Çin,'den iki ABD'li şirkete yaptırım!
Çin,'den iki ABD'li şirkete yaptırım!
Kars ve Ardahan'da sürücüler şeker ikram edilerek uyarıldı
Kars ve Ardahan'da sürücüler şeker ikram edilerek uyarıldı
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final yarın başlayacak
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final yarın başlayacak
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Türk basınını ağırladı
Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Türk basınını ağırladı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla azaldı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla azaldı
Faytoncular çatıştı: 2 kişi yaralandı!
Faytoncular çatıştı: 2 kişi yaralandı!
Avrupa Merkez Bankası, 3 temel politika faizini değiştirmedi
Avrupa Merkez Bankası, 3 temel politika faizini değiştirmedi
Bursa'da seyir halindeki otomobil yandı!
Bursa'da seyir halindeki otomobil yandı!
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı
Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişi yakalandı
Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor
Beşiktaş'ta Samsunspor maçı hazırlıkları sürüyor