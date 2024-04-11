İsmail Kartal'dan maç sonu Oosterwolde ve Tadic açıklaması

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinin ilk maçında deplasmanda Olympiakos'a 3-2 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Olympiakos'a 3-2 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Sonuçta bugün buraya biz avantajlı bir skor elde etmek, hatta kazanmak için geldik. Oyuna iyi başladık. İlk 6-7 dakikada 2 pozisyonumuz vardı. Değerlendiremedik. İlk yarı sonuna doğru oyun kontrolü bizde olmasına rağmen basit golle yedik. Soyunma odasında bu maçı çevirebileceğimizi söyledik, bazı konuşmalar yaptık. 3. golü yedik, basit bir goldü, kendi hatamızdı. Buna rağmen oyunu bırakmadık. Risk alarak değişiklikler yaptık. 3-3, hatta 4-3 bile kazanabilirdik. Sonuçta bugün belki mağlup olarak değil en kötü beraberlikle veya maçı kazanarak dönmek istiyorduk. 3-0'dan 3-2'ye dönmek de güzel, reaksiyon verdik. İstanbul'da taraftarımızla birlikte turu geçeriz."

"Yoğun bir fikstürümüz var"

"Bazı sakat oyuncularım var. Taraftarlarımız, kamuoyu bunları bilmiyor. Bu oyuncularla yaşayan benim. %100 hazır olmadıkları için 15-20 dakika oynayabilsinler diye kadroya aldık. Yoğun bir fikstürümüz var. 3 günde bir maç oynuyoruz. Bu oyuncuları tanıyan, ben ve ekibim. 60. dakikadan sonra ortaya konan reaksiyon çok iyiydi."

Oosterwolde ve Tadic...

"Oosterwolde'de inşallah büyük bir şey yoktur. Kontrollerden sonra belli olacak. Tadic'te bir şey yok. Hasarlı bir şekilde maçı tamamladık. Gönül ister ki oyuncularım maçları sağlıklı şekilde bitirsin. Maalesef şanssızlık yaşıyoruz. İnşallah bu maçta bunu sonlandırmış oluruz."

"Taraftarların beklentisini biliyorum"

"Taraftarların beklentilerini biliyorum. Benim beklentilerim taraftarlar gibidir. Güçlü karakterli oyuncularım var. Hangi şartlarda olursak olalım, nerede olursak olalım herkese gösterdik. Son Adana Demirspor maçında 1 tane sağlam oyuncum vardı. Sakat oyuncular için doktorlar 15-20 dakika oynayabilir dediler. Ben risk aldım ve 60'tan sonra oyuna aldım. Oyuncularımın sağlıklı bitirebilmeleri gayet güzel oldu. Önümüze bakacağız."