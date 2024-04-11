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Antalya'daki korkutan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'daki korkutan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı

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Antalya’nın Kemer ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu geniş alana yayılmadan kontrol altına alındı.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi’nde saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi.

Göynük'teki yangın nedeniyle ekipler bölgeye sevk edildi
Yaklaşık 2,5 saatlik yoğun çabanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında 0,3 hektar alanın zarar gördüğü belirtilirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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