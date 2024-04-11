Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan ekibi Olympiakos'a deplasmanda 3-2 mağlup oldu.Abone ol
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan mücadelede İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çaldı.
Zorlu karşılaşmada 3-0 geriye düşen Kanarya, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-2 mağlubiyetle ayrılarak tur şansını İstanbul'a bıraktı.
Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri Kostas Fortunis, Jovetic ve Chiquinho kaydetti. Fenerbahçe'nin gollerini penaltıdan Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci attı.
Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki rövanş karşılaşması 18 Nisan Perşembe günü Kadıköy Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Olympiakos - Fenerbahçe maçının önemli anları
MS' Karşılaşma sona erdi.
90'+4 Maçın sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.
74'GOOOOOLLL! İrfan Can Kahveci skoru 3-2 yaptı. Ferdi'nin sol kanattan ortasında Szymanski'nin dokunduğu top İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. İrfan Can'ın sağ ayağıyla vuruşu köşeden ağlarla buluştu.
68'GOOOOOOOLLLL! Tadic skoru 3-1 yapan golü attı. Penaltı atışında topun başına geçen Tadic yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.
52'Fenerbahçeli oyuncular kendi yarı alanlarında hazırlık pası yapıyor.
58'GOL! Chiquinho skoru 3-0 yapan golü attı. Savunmanın hatasında topu alan Chiquinho doğrudan ceza sahasına girdi. Ceza alanında vuruşunu yapan Chiquinho topu ağlara gönderdi.
52'Fenerbahçeli oyuncular kendi yarı alanlarında hazırlık pası yapıyor.
46'Mücadelede ikinci yarı başladı.
45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.
45'İlk yarının sonunda en az 5 dakika eklendi.
35'Sağ kanattan topu kendi taşıyan Osayi'nin ortası tüm takım arkadaşlarını aştı.
27'GOL! Olimpiakos, Jovetic'in golüyle 2-0 öne geçti. Ceza sahasının solunda topla buluşan Jovetic çaprazdan yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi.
27'Fortounis'in sağ kanattan ceza sahası içine ortasında David Carmo'nun kafa vuruşu Livakovic kornere çeldi.
20'Rodinei sağ kanattan içeri ortalamak istedi. Oosterwolde'nin ayak koyduğu top taça çıktı.
15'Tadic'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Szymanski istediği vuruşu yapamadı ve top auta gitti.
8'GOL! Olympiakos, Fortounis'in golüyle 1-0 öne geçti. Savunmanın hatasında topu alan Fortounis uzak mesafeden kaleyi düşündü. Fortounis'in ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta top ağlara gitti.
5'Szymanski'nin pasında Dzeko ceza sahası dışında topla buluştu. Dzeko'nun köşeye şutunda kaleci iyi uzanıp topu aldı.
1' Karşılaşma başladı. Başarılar Fenerbahçe.
Olympiakos - Fenerbahçe ilk 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Krunic, Zajc, Szymanski, İrfan Can K. Tadic, Dzeko
Olympiakos: Tzolakis; Rodinei, Retsos, Carmo, Ortega; Chiquinho, Hezze; Masouras, Jovetic Fourtounis; El Kaabi