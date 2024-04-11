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Fenerbahçe’de sakatlık şoku! Sedyeyle kenara geldi

Fenerbahçe’de sakatlık şoku! Sedyeyle kenara geldi

UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinin ilk maçında deplasmanda Olympiakos ile karşılaşan Fenerbahçe’de Jayden Oosterwolde, 43. dakikada sakatlık yaşayarak sedye ile oyundan çıktı.

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UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Yunan ekibi Olympiakos ile kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın 43. dakikasında sarı-lacivertlilerde sakatlık şoku yaşandı.

Kanarya'nın Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde, yaşadığı sakatlık sonrası kendini yere bıraktı. Sahaya giren sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Oosterwolde oyuna devam edemedi ve sedyeyle kenara geldi.
Jayden Oosterwolde yerini Ferdi Kadıoğlu'na bıraktı.

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