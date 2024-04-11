Icardi'nin Süper Kupa'da attığı gol sayılacak mı?

Süper Kupa maçında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelmiş ancak mücadeleye U19 takımıyla çıkan Fenerbahçe, sahadan çekilmişti. PFDK maçın 3-0 Galatasaray lehine sonuçlanmasına hükmedince akıllara Icardi’nin attığı golün sayılıp sayılmadığı sorusu geldi.

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Galatasaray, Fenerbahçe ile oynanılan Süper Kupa mücadelesinden sarı-lacivertlilerin sahadan çekilmesiyle birlikte PFDK kararıyla 3-0 hükmen galip sayıldı.

Dev maçın ilk dakikasında sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi'nin kaydettiği golün geçerli olup olmadığı ise merak ediliyordu.

Talimat ne diyor?

Türkiye Futbol Disiplin Kurulu talimatlarına göre bir takım sahadan çekildiği takdirde hükmen mağlup sayılır ve attığı goller geçersiz olur.

Ancak hükmen galip gelen takımın golleri resmi olarak geçerli sayılmaktadır.

Madde 23 – Hükmen mağlubiyet sürecinde uygulanacak usul ve sonuçları

"Hükmen yenik sayılma halinde galip gelen takım lehine 3 gol verilir. Hükmen yenik sayılan takım, gol atmış olsa dahi hiçbir golü geçerli kabul edilmez. Hükmen galip gelen takımın üçten fazla attığı goller geçerli olarak kabul edilir."

Bu maddeye göre Arjantinli golcünün ilk dakikada attığı gol geçerli sayılıyor.