Ticaret Bakanlığı'ndan 'İsrail'e ihracat sürüyor' iddiası için açıklama

Ticaret Bakanlığı İsrail'e ihracatının sürdüğü iddiaları ile ilgili sosyal medya hesabı X'ten bir açıklama yaptı.

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Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının sürdüğü iddialarının asılsız olduğu belirtildi. Devletin aldığı karar gereği, belirli ürün gruplarının İsrail'e ihracatının Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulduğu vurgulandı. Bu ürünlerin ihracatına ilişkin işlemlerin 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren durdurulduğu ifade edilerek, kamuoyunu manipüle eden haberlerin yanlış olduğu kaydedildi.

Ticaret Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada "Bugün sosyal medyada yer verilen "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği"ne dair iddialar tümüyle yalandır, itibar edilmemelidir. Bilindiği üzere, devletimizin aldığı karar gereği, toplam 54 ürün grubuna ait 1.019 farklı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatı Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulmuştur. Sözkonusu ürünlerin ihracatına ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil işlemleri, 9 Nisan 2024 tarihi saat 09.00'dan itibaren durdurulmuştur. Bu kapsamda, 9 Nisan 2024 Salı günü sabah 09.00 itibarıyla, yasak konusu ürünlerin İsrail'e ihracatına ilişkin olarak, herhangi bir ihracat beyanname tesciline kesinlikle izin verilmemektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif haber içerikleri tümüyle yanlıştır." denildi.