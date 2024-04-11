Dzeko'dan Yunan taraftarların tepkisine Türk bayraklı cevap!

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinin ilk maçında Olympiakos ile karşılaştı. Maç sırasında sarı-lacivertli futbolcu Edin Dzeko'ya Yunan taraftarların tepkisine karşılık yıldız futbolcu formasındaki Türk bayrağını göstererek yanıt verdi.Abone ol
UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Olympiakos ile kozlarını paylaştı.
Karaiskakis Stadyumu'nda oynanan maçta sarı-lacivertli futbolcu Edin Dzeko'dan flaş bir hareket geldi.
Türk bayrağını gösterdi!
David Carmo ile yaşadığı pozisyonun ardından kırmızı kart itirazlarında bulunan Edin Dzeko'nun bu isteği üzerine Olympiakos tribünleri yıldız oyuncuya tepki gösterdi.
Yunan taraftarların tepkisi sonrası tedavisi nedeniyle kenara gelen Edin Dzeko, tedavi olurken Fenerbahçe formasındaki Türk bayrağını tribünlere gösterdi.