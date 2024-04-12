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UEFA Avrupa Ligi'nde günün sürprizi Liverpool evinde bozguna uğradı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
UEFA Avrupa Ligi'nde günün sürprizi Liverpool evinde bozguna uğradı

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı. Atalanta, deplasmanda Liverpool'u 3-0 yenerek günün sürprizine imza attı

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında Atalanta, deplasmanda Liverpool'u 3-0 yenerek günün sürprizine imza attı.

İtalya temsilcisine galibiyeti 38 ve 60. dakikalarda Gianluca Scamacca ile 83. dakikada Mario Pasalic'in golleri getirdi.

Milli futbolcu Zeki Çelik'in 90. dakika forma giydiği maçta ise Roma, 17. dakikada Gianluca Mancini'nin attığı golle Milan'ı 1-0 mağlup etti.

Organizasyonda rövanş maçları, 18 Nisan Perşembe günü yapılacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Milan (İtalya)-Roma (İtalya): 0-1

Liverpool (İngiltere)-Atalanta (İtalya): 0-3

Bayer Leverkusen (Almanya)-West Ham United (İngiltere): 2-0

Benfica (Portekiz)-Olimpik Marsilya (Fransa): 2-1

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