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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçları tamamlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final ilk maçları yapıldı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda Fenerbahçe, deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos takımına 3-2 mağlup oldu.

Öne çıkan diğer maçta İngiliz ekibi Aston Villa, sahasında Fransa temsilcisi Lille'i 2-1 yendi.

Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, 60. dakikada oyuna dahil oldu.

Turnuvada rövanş maçları, 18 Nisan Perşembe günü oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Olympiakos (Yunanistan)-Fenerbahçe: 3-2

Viktoria Plzen (Çekya)-Fiorentina (İtalya): 0-0

Club Brugge (Belçika)-PAOK (Yunanistan): 1-0

Aston Villa (İngiltere)-Lille (Fransa): 2-1

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