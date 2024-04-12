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Saadet Partisi Yeniden Refah Partisi ile birleşecek iddialarına yanıt

Saadet Partisi Yeniden Refah Partisi ile birleşecek iddialarına yanıt

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Yeniden Refah Partisi ile birleşme iddiaları için "Bunların değerlendirileceği, nasıl olacağı, hangi siyasi partiyle ne konuda görüşüleceğine dair kanaatlerimiz daha sonra yetkili kurullarımızda değerlendirilir" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Yeniden Refah Partisi (YRP) ile birleşeceği iddialarına açıklık getirdi. 

Saadet Partili Kaya, "Yerel seçim sonrası partilerin aldığı oylar çokça tartışıldı. Saadet Partisi'nin Yeniden Refah Partisi'yle birleşmesi söz konusu olur mu?" sorusuna cevap verdi.

"Saadet Partisi aldığı sonuçları değerlendirir, bizim gündemimizde bir birleşme, ayrışma yok. Şimdi bir bayram ziyaretindeyiz" diyen Kaya, "Bunların değerlendirileceği, nasıl olacağı, hangi siyasi partiyle ne konuda görüşüleceğine dair kanaatlerimiz daha sonra yetkili kurullarımızda değerlendirilir, kamuoyuna açılır" diyerek kapıyı birleşme ihtimaline kapıyı açık bıraktı. 

31 Mart Yerel Seçimleri'ne tek başına girme kararı alan Yeniden Refah Partisi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni ve Yozgat Belediyesi'ni kazanmıştı. 

Türkiye genelinde aldığı yüzde 6.19'luk oy oranıyla dikkatleri üzerine çeken YRP ile yüzde 1,09 oy alan Temel Karamollaoğlu'nun liderliğini yürüttüğü Saadet Partisi'nin birleşeceği iddia edilmişti. (Kaynak: TGRT Haber)

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