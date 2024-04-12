'Türkiye İsrail’e jet yakıtı satıyor' iftirasını atan Fatih Erbakan'a Ahmet Hakan sordu

Ahmet Hakan, İsrail'e jet yakıtı iftirasını atan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hamas yöneticisi İsmail Heniyye arasındaki telefon görüşmesine ait görüntülere değinen Hakan, "İzlediyse attığı iftiradan dolayı azıcık da olsa yüzü kızardı mı acaba?" diye yazdı.

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İsrail'in turist getiren hava yolu şirketlerinin uçaklarına satılan yakıt olduğu ortaya çıkmasının ardından eleştiri okları, bu iddiayı ortaya atan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'a döndü.

Erbakan "felakettir" demişti

Erbakan İsrail'e ticaret kısıtlaması kararının ardından yaptığı açıklamada Özellikle de Gazze katliamlarında kullanılmış olması kuvvetle muhtemel olan ‘Uçak Benzini ve Jet Yakıtı’nın Türkiye’den gönderilmiş olması tam bir felakettir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye İsrail'den turist getiren yolcu uçaklarına satılan yakıt

Jet yakıtı tartışmalarına ilişkin son noktayı Ticaret Bakanı Ömer Bolat, koydu. TRT Haber canlı yayınına katılan Bolat, Türkiye'den İsrail'e jet yakıtının, askeri uçaklara satılıyormuş gibi yansıtıldığını belirterek "İsrail'e satılan yakıt, İsrail'in turist getiren hava yolu şirketlerinin uçaklarına satılan yakıttır. Türkiye'ye geliyorlar, benzini dönüş için alıyorlar. Bu, Türkiye'nin ihracatı gibi yazılıyor." dedi.

"Günahların en büyüdüğüdür"

İsrail'in askeri uçaklarına benzin satılıyormuş gibi lanse edilmesini iftira olarak nitelendiren Bolat, şöyle devam etti:

"Jet yakıtı iddiası büyük bir iftiradır. Vatandaşlarımız, siyaset istismarcılığı anlamında yapılan bu iftiralara kanmasın. Filistin davasına en büyük hizmetleri yapan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, hükümetlerine, devlet yöneticilerine karşı iftirayı yapmak, günahların en büyüdüğüdür."

"Yüzü kızardı mı acaba?"

Gazeteci Ahmet Hakan, Erbakan'ın açıklamalarına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsrail saldırısında 3 çocuğu ve 4 torununu kaybeden Hamas liderlerinden İsmail Heniyye'ye taziye telefonu görüşmesindeki görüntülere dikkat çeken yazar, bugünkü yazısında Erbakan'a böyle seslendi:

"“Türkiye İsrail’e jet yakıtı satıyor” iftirasını atan Fatih Erbakan, bu taziye görüşmesinin görüntülerini izledi mi acaba? İzlediyse attığı iftiradan dolayı azıcık da olsa yüzü kızardı mı acaba?"

Erdoğan'dan taziye telefonu