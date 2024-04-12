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Uşak'ta iki otomobilin çarptığı yaya öldü

Uşak'ta iki otomobilin çarptığı yaya öldü

Uşak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, iki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

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Güney Çevre Yolu'nda karşıya geçmeye çalışan kimliği henüz belirlenemeyen kişiye, önce H.Ç. (31) idaresindeki 64 ADK 038, sonra da arkadan gelen Ş.G. (56) yönetimindeki 35 BPS 663 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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