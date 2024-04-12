Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası heyecanı

Başkentte düzenlenecek Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonu, yarın oynanacak yarı final maçlarıyla başlayacak.Abone ol
THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyonda ilk yarı final maçı, saat 14.00'te Beykoz Belediyespor ile Beşiktaş Safi Çimento arasında oynanacak.
Kupada finale yükselecek diğer takım ise saat 16.30'da başlayacak Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto karşılaşmasının ardından belli olacak.
HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası final karşılaşması ise 14 Nisan Pazar günü saat 14.00'te yapılacak.