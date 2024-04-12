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İngiltere ekonomisi şubatta yüzde 0,1 büyüdü

İngiltere ekonomisi şubatta yüzde 0,1 büyüdü

İngiliz ekonomisi şubatta beklentilere paralel şekilde yüzde 0,1 büyüme gösterdi.

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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) şubat ayına ilişkin büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, Ocak 2024'te yüzde 0,3 büyüyen ülke ekonomisi şubatta yüzde 0,1 büyüme gösterdi. Büyüme oranı Aralık 2023-Şubat 2024 dönemini kapsayan 3 ayda ise bir önceki 3 aylık döneme göre yüzde 0,2 oldu. ​​​​​​​

Ülkede hizmet sektörü şubatta yüzde 0,1 ve söz konusu 3 aylık dönemde yüzde 0,2 büyüme kaydetti.

Sanayi de şubatta yüzde 0,1 ve 3 aylık dönemde yüzde 0,7 büyüdü.

İnşaat sektörü ise şubatta yüzde 1,9 ve Aralık 2023-Şubat 2024 döneminde yüzde 1 daraldı.d

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