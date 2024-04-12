TFF 2. Lig'de 35. hafta yarınki karşılaşmalarla başlayacak

Normal sezon heyecanında son 4 haftaya girilen TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta ilk 2 sırada yer alan GMG Kastamonuspor ile Amed Sportif Faaliyetler pazar günü Kastamonu'da karşılaşacak.

Abone ol

Beyaz ve Kırmızı Grup'ta on dokuzar takımın yer aldığı TFF 2. Lig'de 2'si doğrudan, 1'i play-off'tan olmak üzere 3 ekip, 1. Lig'e yükselecek.

Gruplarında son 4 sırayı alacak 8 takımın düşeceği ligde normal sezon bitiminde gruplarını lider bitiren takımlar, direkt 1. Lig'e çıkacak. Her grupta lideri takip eden beşer takım da play-off mücadelesine çıkacak. Play-off'ta iki gruptan finale çıkacak takımlar, 1. Lig'e yükselmek için karşılaşacak.

35. hafta müsabakalarının yarın ve pazar günü oynanacağı ligde Beyaz Grup'ta 33. haftadan ertelenen ACNTURK Sigorta Vanspor FK-Ankaraspor maçı 17 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

Beyaz Grup

Esenler Erokspor'un 71 puanla lider durumda bulunduğu Beyaz Grup'ta, 69 puanlı Bucaspor 1928 ve 1 maçı eksik 66 puanlı ACNTURK Sigorta Vanspor FK, lideri takibini sürdürüyor.

1461 Trabzon FK, Ankaraspor ve Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu da play-off barajında yer alıyor.

2009-2010 Süper Lig şampiyonu Bursaspor, Adıyaman FK ve Kırşehir Futbol'un düşmesinin kesinleştiği grupta 29 puanı bulunan Zonguldak Kömürspor, düşme hattının hemen üzerindeki Hes İlaç Afyonspor'un 6 puan gerisinde yer alıyor.

Kırmızı Grup

Kırmızı Grup'ta son 4 haftaya ilk 2 sırada giren 74 puanlı Amed Sportif Faaliyetler ile 71 puanlı GMG Kastamonuspor, 14 Nisan Pazar günü Kastamonu'da birbirlerine rakip olacak. Ligin ilk devresinde Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 mağlup eden GMG Kastamonuspor, sahadan galibiyetle ayrıldığı takdirde aynı puana ulaşacağı rakibini sezon bitiminde olası puan eşitliğinde geride bırakacak.

Amed Sportif Faaliyetler ise rakibini mağlup etmesi halinde puan farkını 6'ya çıkaracak.

Grupta, Alagöz Holding Iğdır FK, Anagold 24Erzincanspor, Menemen FK ve İskenderunspor da play-off barajında yer alıyor.

Uşakspor'un ligden düşmesinin kesinleştiği grupta son 4 haftada 28 puanlı Denizlispor, 31 puana sahip Sarıyer, otuz üçer puanlı Düzce Cam Düzespor ile Belediye Derincespor, 34 puanı bulunan Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor 35 puanlı Etimesgut Belediyespor da düşme hattından uzaklaşmak için mücadelesini sürdürüyor.