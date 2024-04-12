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NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Jazz, sahasında Rockets'ı devirdi

NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Jazz, sahasında Rockets'ı devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven'in formasını giydiği Utah Jazz, sahasında Houston Rockets'ı 124-121 yendi.

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NBA'e 5 maçla devam edildi. Ömer Faruk Yurtseven'in 10 sayı, 5 ribauntla oynadığı maçı kazanan Jazz, bu sezon 30. galibiyetini elde etti.

Ev sahibi ekipte Luka Samanic 22 sayı, 6 ribaunt, Keyonte George 20 sayı, 5 asist, 4 ribaunt, Brice Sensabaugh 17 sayı, 6 ribaunt, Talen Horton-Tucker 16 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle galibiyete katkıda bulundu.

Konuk takımda ise Fred VanVleet'in 42 sayı, 7 ribaunt, 7 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Cam Whitmore 18 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Amen Thompson 15 sayı, 10 ribaunt, 4 asistle oynadı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Detroit Pistons-Chicago Bulls: 105-127

Boston Celtics-New York Knicks: 109-118

Utah Jazz-Houston Rockets: 124-121

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors: 92-100

Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 123-135

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