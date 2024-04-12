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Aydın'da pikabın çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

Aydın'da pikabın çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde pikabın çarptığı motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

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Yenipazar'dan Denizli istikametine giden B.Y. idaresindeki 09 AAY 213 plakalı motosiklete, tali yoldan ana yola çıkmaya çalışan E.Y'nin kullandığı 09 ADH 054 plakalı pikap çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan B.Y. ile motosikletteki Ö.Y. ağır yaralandı. Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerinden kaçan pikap, kaza yerinde düşen plakasıyla tespit edildi.

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