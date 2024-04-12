BIST 9.814
DOLAR 32,32
EURO 34,55
ALTIN 2.491,74
HABER /  SPOR

Hakan Çalhanoğlu'ndan 'Galatasaray'da oynayacak mısın?' sorusuna yanıt

Hakan Çalhanoğlu'ndan 'Galatasaray'da oynayacak mısın?' sorusuna yanıt

İnter'de gösterdiği performansla beğeni toplayan Hakan Çalhanoğlu, bir gün Galatasaray'da forma giyme hayali olup olmadığı sorusuna "Dürüst olmak gerekirse kendimi Galatasaray’da oynarken hayal etmiyorum. Her zaman Avrupa’da oynamayı sevmişimdir." diye yanıt verdi.

Abone ol

Serie A devi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, geleceği hakkında CBC Sport'a açıklamalarda bulundu.

Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Çalhanoğlu'na, "Galatasaray'da forma giymeyi hayal ediyor musun?" sorusuyla iddialara yanıt verdi.

"Amacım hep Avrupa'da kalmak"

CBC Sport'a konuşan milli futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse kendimi Galatasaray’da oynarken hayal etmiyorum. Her zaman Avrupa’da oynamayı sevmişimdir. Benim amacım hep Avrupa'da kalmak olmuştur. Düşmeden bu seviyede kalmak istiyorum. Türk futbolunu takip ediyorum. Umarım, kendi adıma geçtiğimiz aydan daha iyi şeyler yapabilirim." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter ile çıktığı 35 resmi maçta 12 gol atıp, 3 asistlik performans sergiledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Athletic Bilbao 40 yıl sonra kazandığı Kral Kupası için tarihi kutlama yaptı
Athletic Bilbao 40 yıl sonra kazandığı Kral Kupası için tarihi kutlama yaptı
NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Jazz, sahasında Rockets'ı devirdi
NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Jazz, sahasında Rockets'ı devirdi
'Türkiye İsrail’e jet yakıtı satıyor' iftirasını atan Fatih Erbakan'a Ahmet Hakan sordu
'Türkiye İsrail’e jet yakıtı satıyor' iftirasını atan Fatih Erbakan'a Ahmet Hakan sordu
Avcılar'da gece bekçisini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Avcılar'da gece bekçisini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
TFF 2. Lig'de 35. hafta yarınki karşılaşmalarla başlayacak
TFF 2. Lig'de 35. hafta yarınki karşılaşmalarla başlayacak
Uşak'ta iki otomobilin çarptığı yaya öldü
Uşak'ta iki otomobilin çarptığı yaya öldü
Zonguldak'ta elektrik trafosuna çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Zonguldak'ta elektrik trafosuna çarpan otomobilin sürücüsü öldü
İngiltere ekonomisi şubatta yüzde 0,1 büyüdü
İngiltere ekonomisi şubatta yüzde 0,1 büyüdü
Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası heyecanı
Hentbol HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası heyecanı
MKE Ankaragücü, yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek
MKE Ankaragücü, yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek
Bursa'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'da apartmanda çıkan yangın söndürüldü