Hakan Çalhanoğlu'ndan 'Galatasaray'da oynayacak mısın?' sorusuna yanıt

İnter'de gösterdiği performansla beğeni toplayan Hakan Çalhanoğlu, bir gün Galatasaray'da forma giyme hayali olup olmadığı sorusuna "Dürüst olmak gerekirse kendimi Galatasaray’da oynarken hayal etmiyorum. Her zaman Avrupa’da oynamayı sevmişimdir." diye yanıt verdi.

Abone ol

Serie A devi Inter'de forma giyen Hakan Çalhanoğlu, geleceği hakkında CBC Sport'a açıklamalarda bulundu.

Galatasaray taraftarı olduğu bilinen Çalhanoğlu'na, "Galatasaray'da forma giymeyi hayal ediyor musun?" sorusuyla iddialara yanıt verdi.

"Amacım hep Avrupa'da kalmak"

CBC Sport'a konuşan milli futbolcu, "Dürüst olmak gerekirse kendimi Galatasaray’da oynarken hayal etmiyorum. Her zaman Avrupa’da oynamayı sevmişimdir. Benim amacım hep Avrupa'da kalmak olmuştur. Düşmeden bu seviyede kalmak istiyorum. Türk futbolunu takip ediyorum. Umarım, kendi adıma geçtiğimiz aydan daha iyi şeyler yapabilirim." ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter ile çıktığı 35 resmi maçta 12 gol atıp, 3 asistlik performans sergiledi.