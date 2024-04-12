Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, haftanın son işlem gününde karışık seyrediyor.

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Küresel piyasalarda ABD'de açıklanan enflasyon verileri sonrası karışık bir seyir izlenirken, temkinli duruşun Asya pay piyasalarında da hakim olduğu gözlendi.

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, beklenenden güçlü gelen tüketici enflasyonuna ilişkin verilerin ardından tahminlerin gerisinde gerçekleşen üretici fiyatlarındaki artışın, yatırımcıların enflasyona ilişkin endişelerini bir miktar hafifletmesine karşın Fed yetkililerinin "faiz oranlarını düşürmek için acele etmeye gerek olmadığı" değerlendirmelerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olduğunu belirtti.

New York Fed Başkanı John Williams, dün yakın vadede faiz indirimine gerek olmadığını belirtirken, Boston Fed Başkanı Susan Collins, bu yıl daha az faiz indiriminin gerekebileceğini bildirdi. Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ise son verilerin ekonomi genelinde fiyat baskılarının daha geniş bir temelde hafiflediğine dair güvenini artırmadığını ifade etti.

Öte yandan, dolar/yen paritesinin 153 ile 34 yılın en yüksek seviyesine çıkması sonrası açıklama yapan Japonya Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, döviz hareketlerinin arka planını analiz ettiklerini, zayıf yenin hane halkı üzerindeki etkisini en aza indirmek için müdahaleden çekinmeyeceklerini bildirdi.

Analistler, zayıflayan yenin Japonya Merkez Bankasının faiz artırımının zamanlamasını etkileyeceğini, bir sonraki faiz artışının sonbahara kalabileceğini belirtti.

Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, sanayi üretimi şubatta aylık yüzde 0,6, kapasite kullanımı oranı yüzde 0,5 azaldı.

Çin tarafında dün açıklanan enflasyon verileri ülkede deflasyon endişesini yeniden gündeme getirirken, hükümet küçük işletmelerin finansman çözümleri için yeni bir kredi sistemini devreye aldı.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3'lük yükselişle 39.567 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1'lik düşüşle 2.680 puandan haftayı tamamlarken, dolar/yen paritesi 153 bandında seyrediyor.

Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi ise yüzde 0,1 primle 3.037 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2'ye yakın kayıpla 16.767 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5'e yakın düşüşle 74.685 puanda seyrediyor.