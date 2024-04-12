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Fethiye'de düşerek yaralanan İngiliz turist hastaneye kaldırıldı

Fethiye'de düşerek yaralanan İngiliz turist hastaneye kaldırıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düşerek yaralanan İngiliz turist tedavi altına alındı.

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Faralya Mahallesi'ndeki Kelebekler Vadisi'nde düşen Adrian Carling (49) yaralandı.İhbar üzerine olay yerine arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kara yoluyla ulaşımın olmadığı bölgeye Sahil Güvenlik botuyla ulaştırıldı.

Yaralı turist ilk müdahalenin ardından bota alınarak Ölüdeniz Mahallesi'nde bekleyen ambulansa kadar taşındı. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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