BIST 9.814
DOLAR 32,32
EURO 34,55
ALTIN 2.491,74
HABER /  GÜNCEL

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Abone ol

Tarihi kentin kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Balıklıgöl Yerleşkesi'nde "Birlikte kurtardık, birlikte kutlayalım" temasıyla program yapıldı.

Program, Urfalıların kahramanlıklarının anlatıldığı "kurtuluş" konulu tiyatro gösterisiyle başladı.Urfa Ahengi Müzik Grubu konseriyle devam eden programda, kahramanlık türküleri katılımcılar eşliğinde seslendirildi. Program kapsamında tarihi Urfa Kalesi'ne yansıtılan ışık ve lazer gösterisi gerçekleştirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fethiye'de düşerek yaralanan İngiliz turist hastaneye kaldırıldı
Fethiye'de düşerek yaralanan İngiliz turist hastaneye kaldırıldı
Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'da pikabın çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı
Aydın'da pikabın çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı
Hakan Çalhanoğlu'ndan 'Galatasaray'da oynayacak mısın?' sorusuna yanıt
Hakan Çalhanoğlu'ndan 'Galatasaray'da oynayacak mısın?' sorusuna yanıt
Asya borsaları karışık seyrediyor
Asya borsaları karışık seyrediyor
Athletic Bilbao 40 yıl sonra kazandığı Kral Kupası için tarihi kutlama yaptı
Athletic Bilbao 40 yıl sonra kazandığı Kral Kupası için tarihi kutlama yaptı
NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Jazz, sahasında Rockets'ı devirdi
NBA'de Ömer Faruk Yurtseven'in takımı Jazz, sahasında Rockets'ı devirdi
'Türkiye İsrail’e jet yakıtı satıyor' iftirasını atan Fatih Erbakan'a Ahmet Hakan sordu
'Türkiye İsrail’e jet yakıtı satıyor' iftirasını atan Fatih Erbakan'a Ahmet Hakan sordu
Avcılar'da gece bekçisini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Avcılar'da gece bekçisini silahla yaralayan zanlı tutuklandı
TFF 2. Lig'de 35. hafta yarınki karşılaşmalarla başlayacak
TFF 2. Lig'de 35. hafta yarınki karşılaşmalarla başlayacak
Uşak'ta iki otomobilin çarptığı yaya öldü
Uşak'ta iki otomobilin çarptığı yaya öldü
Zonguldak'ta elektrik trafosuna çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Zonguldak'ta elektrik trafosuna çarpan otomobilin sürücüsü öldü