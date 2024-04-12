Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlandı

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.Abone ol
Tarihi kentin kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Balıklıgöl Yerleşkesi'nde "Birlikte kurtardık, birlikte kutlayalım" temasıyla program yapıldı.
Program, Urfalıların kahramanlıklarının anlatıldığı "kurtuluş" konulu tiyatro gösterisiyle başladı.Urfa Ahengi Müzik Grubu konseriyle devam eden programda, kahramanlık türküleri katılımcılar eşliğinde seslendirildi. Program kapsamında tarihi Urfa Kalesi'ne yansıtılan ışık ve lazer gösterisi gerçekleştirildi.