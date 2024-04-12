Özgür Özel'in Erdoğan'ı araması ne anlama geliyor? Latif Şimşek iki mesajı açıkladı

Yeni Akit yazarı Latif Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayıp bayramlaşmasını değerlendirdi. Özel'in tavrını demokratik olgunluk olarak niteleyen Özel, "öte yandan, CHP’de genel başkanlık hesabı yapanlara; “Patron benim” mesajıdır." dedi.

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CHP'nin yerel seçimlerden 1. parti çıkması siyasette dengeleri değiştirdi.

AK Parti'nin 22 yıllık seçim zaferlerine son veren CHP'nin çiceği burnundaki yeni genel başkan Özgür Özel'in yeni dönem siyaseti merak konusu oldu.

Seçim sonrası ılımlı mesajlar veren Özel, Kılıçdaroğlu'nun aksine diyalog kanallarını açık tutacağını söylemesi dikkat çekti.

Özel, bayramda Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere tüm parti liderlerini arayıp bayramlaştı.

“Patron benim” mesajıdır"

Özel'in Erdoğan'ı aramasının anlamını Yeni Akit gazetesi yazarı Latif Şimşek, bugünkü yazısında değerlendirdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayıp bayramlaşması, bir yandan demokratik olgunluk ve saygınlık, öte yandan, CHP’de genel başkanlık hesabı yapanlara; “Patron benim” mesajıdır.

Özel, genel başkan seçildiğinden bu yana hep Ekrem İmamoğlu’nun gölgesinde kaldı ya da bırakıldı. İmamoğlu’nun Özel’e verdiği destek; “Perde gerisindeki genel başkan İmamoğlu” dur yorumlarına sebep oldu.

"Özgür Özel için tarihi bir fırsat var"

Şimdi Özgür Özel için tarihi bir fırsat var. Üzerindeki İmamoğlu baskısını bir kenara atarak, muktedir bir genel başkan olabilir. Kürt seçmenden aldığı desteği; “PKK/PYD’ye karşı tavizkarlık” karşılığı algısından kurtarabilir.

Türkiye’nin güvenlik kaygılarına, beka sorununa sahip çıkarak, kurduğu ittifaklara PKK’nın verdiği desteği elinin tersiyle iterek ve bu konuda devletten yana bir irade ortaya koyarak, hem kendisi hem de CHP için yepyeni bir dönem başlatabilir."