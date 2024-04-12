TFF'den lig sonuna kadar yabancı VAR hakemi kararı

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirileceğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) hakem kararlarıyla ilgili eleştiriler üzerine radikal bir karar aldı.

TFF, kritik maçlarda yabancı VAR hakemini görevlendirme kararı aldı.

TFF'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek." ifadelerine yer verildi.

İletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak

Yapılan açıklamaya göre, TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz'den yaptığı VAR talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

Yabancı VAR hakeminin görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle Video Yardımcı Hakem'in yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarına atanacak

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü-Gaziantep FK, VaVacars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçlarına yabancı VAR atanacak.