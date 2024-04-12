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Küresel petrol arzı martta günlük 410 bin varil arttı

Küresel petrol arzı martta günlük 410 bin varil arttı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel petrol üretiminin martta önceki aya göre günlük 410 bin varil artışla 102 milyon 350 bin varile yükseldiğini bildirdi.

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IEA'nın mart ayına ilişkin petrol piyasası raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi martta önceki aya göre günlük 110 bin varil artarak 27 milyon 50 bin varil oldu.

Bu dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 460 bin varil olarak kayıtlara geçti. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi, geçen ay günlük 32 milyon 510 bin varil olarak gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimi ise söz konusu dönemde günlük 300 bin varil artarak 69 milyon 840 bin varil oldu.

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