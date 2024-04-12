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Çin'in ihracatı ve ithalatı mart ayında azaldı

Çin'in ihracatı ve ithalatı mart ayında azaldı

Çin'in ihracatı ve ithalatı yeni yıla beklentilerin üzerinde artışla başlamasının ardından martta yeniden gerilemesi, dış ticaretteki zayıflığın sürdüğünü gösterdi.

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Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre Mart 2024 döneminde ihracat, yıllık bazda yüzde 7,5 azalarak 279,7 milyar dolara, ithalat ise yüzde 1,9 azalarak 221,1 milyar dolara geriledi. Dış ticaret fazlası 58,6 milyar dolar oldu.

İhracattaki azalma, Çinli finansal veri sağlayıcısı Wind'in yüzde 2,1'lik azalış tahmininden çok daha sert olurken ilk 2 aydaki yüzde 7,1 artışa tezat oluşturdu.

Analistler, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından geçen yılın mart ayında ihracatta kaydedilen yüzde 14,8'lik artışın yarattığı yüksek baza dikkat çekse rakamlar ülkenin dış ticaretteki zayıflığının sürdüğünü gösteriyor.

İlk 2 ayda yüzde 3,5 artış gösteren ithalatın, martta yüzde 1,9 azalması da aynı yönde bir işaret olarak yorumlanıyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'in geçen hafta Pekin'e yaptığı ziyarette işaret ettiği, bazı sanayi kollarındaki "kapasite fazlası üretimin", dış satımdaki zayıflıktan olumsuz etkileneceği öngörülüyor.

Yellen, Çin'in elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji donanımları gibi bazı yükselen sektörlerde devlet destekleriyle yaratılan kapasite fazlası üretimin, ihraç ürünlerinin fiyatlarını düşürüp, birçok ülkenin bu sektörlerde üretim kabiliyetini geliştirmesini engelleyeceğine işaret ederek Pekin yönetiminden sanayi politikasını değiştirmesini talep etmişti.

Dünyanın en büyük ihracatçısı konumundaki Çin'de, Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanmada sıkıntıların yaşandığı 2023'te hem ihracatta hem de ithalatta düşüş kaydedilmişti. İhracat, yıllık bazda yüzde 4,6, ithalat ise yüzde 5,5 azalmıştı.

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