Karavan tutkunları bayram ziyaretine gelen konuklarını denize karşı ağırlıyor

Ramazan Bayramı'nı sahile park ettikleri karavanlarda geçiren doğa tutkunları, bayram ziyaretçilerini de açık havada misafir ediyor.

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Doğayla iç içe, daha özgür, deniz kenarında bir yaşamı benimseyen karavan tutkunları, Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine giden veya otel tatilini tercih edenlerin aksine kentin sessiz alanlarında aileleriyle konaklıyor.

Araçlarını Maltepe'deki sahile park eden karavancılar, bayramı deniz manzarası eşliğinde açık havada geçirmenin keyfini yaşıyor.

Çocuklar park alanında bisiklet ve paten sürerken, aileleri ise karavanlarının yanında kurdukları sofralarda deniz manzarasına karşı sohbet ediyor. Hayatlarını karavanda sürdürenler, bayram ziyaretlerine gelenleri de burada ağırlıyor.

"Misafirlerimizi genelde burada ağırlıyoruz"

Maltepe'de yaşayan İdris Umar da bayram tatilini eşi ve 3 çocuğuyla karavanda geçirenlerin arasında yer alıyor.

Tatil günlerinde genelde karavanda olduklarını dile getiren Umar, "Misafirlerimiz buraya gelmek istiyor, evde durmak istemiyorlar. Burada alan güzel, bu şekilde daha rahat ediyoruz. Evimizde olan her şey mevcut. Çayımız, yemeğimiz var." diye konuştu.