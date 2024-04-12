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HABER /  POLİTİKA

MHP'de kurultayın ardından ilk MYK 15 Nisan'da toplanacak

MHP'de kurultayın ardından ilk MYK 15 Nisan'da toplanacak

MHP'nin 14'üncü Olağan Büyük Kurultayı'nda seçilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ilk toplantısını 15 Nisan pazartesi günü yapacak.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak MYK'de, 15 kişilik Başkanlık Divanı belirlenecek.

Toplantı öncesinde Bahçeli, MYK üyeleri ile önce Anıtkabir'e gidecek. Ardından MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kabri ziyaret edilecek.

Sonrasında parti genel merkezinde Bahçeli başkanlığında başlayacak olan toplantıda 75'i asil, 25'i yedek 100 üyeden oluşan MYK ile 9'u asil, 5'i yedek 14 üyeli MDK bir araya gelecek.

17 Mart'taki kurultay sonrasında düzenlenecek ilk toplantıda yeni seçilen üyeler arasından 15 kişilik Başkanlık Divanı ile MDK başkanı belirlenecek.

Başkanlık Divanında 12 genel başkan yardımcısı, 1 genel sekreter ve 2 genel sekreter yardımcısı yer alıyor.

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