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Başkentten ilk çeyrekte en fazla "makine ve aksamları" ihraç edildi

Başkentten ilk çeyrekte en fazla "makine ve aksamları" ihraç edildi

Ankara'dan bu yılın ocak-mart döneminde yaklaşık 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, "makine ve aksamları " 490 milyon dolarla en fazla dış satım yapılan sektör oldu.

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AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin bu yılın ilk çeyreğinde yaptığı dış satım 63,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Bu, "en iyi ilk çeyrek ihracat" performansı oldu.

Bu yılın ilk çeyreğinde Ankara'dan yapılan ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 2 milyar 970 milyon 481 bin dolara ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 2 milyar 699 milyon 818 bin dolarlık ihracat yapılmıştı.

Ankara'dan yapılan ihracatın alt dağılımına bakıldığında "makine ve aksamları" sektörünün ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu sektörün ocak-mart döneminde ihracatı 490 milyon 203 bin dolar oldu.

"Makine ve aksamları" sektörünü 429 milyon 570 bin dolarla "otomotiv endüstrisi", 388 milyon 416 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" takip etti.

Bu dönemde ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör ise yüzde 148,5 ile "zeytin ve zeytinyağı" oldu. Bu sektörü yüzde 105,7 artışla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", yüzde 43,4 ile "tekstil ve ham maddeleri " izledi.

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