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Anıtkabir'de bayram tatili yoğunluğu

Anıtkabir'de bayram tatili yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilinde çok sayıda kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

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Resmi tatillerde ziyarete açık olan Anıtkabir, bayram tatilinde Türkiye'nin dört bir yanından her yaştan binlerce kişiyi ağırladı.

Çoğunluğu aileleriyle birlikte gelen ziyaretçiler, çocuklarıyla Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafları çektirdi.

Anıtkabir'deki Misak-ı Milli Kulesi'nden girilen Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi önünde de ziyaretçiler kuyruk oluşturdu.

Atatürk'ün mozolesine getirdikleri çiçekleri bırakan ziyaretçilerden bazıları saygı duruşunda bulundu, bazıları dua etti.

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