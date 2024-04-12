Karslı milli boksör Tuğrulhan Erdemir, çocukluk hayaline ulaştı

Milli boksör Tuğrulhan Erdemir, çocukluk hayali olan olimpiyata Paris 2024'te katılacağı için büyük bir heyecan yaşıyor.

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 18-28 Nisan'da düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası'na Ankara Eryaman TOHM'da hazırlanan milli boksörlerden Tuğrulhan Erdemir, AA muhabirine hedeflerini anlattı.

Geçen yıl Polonya'da düzenlenen Avrupa Oyunları'nda 71 kiloda bronz madalya alarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan Tuğrulhan, "Kotayı erken aldığım için rahatım ama stresimiz de var. Sürekli antrenmanlardayız. Tempomuz çok ağır. Olimpiyat sporun zirvesi. Olimpiyat benim çocukluk hayalim. 2008'de Kars'ta boksa başladım. Boksu öğrendikten sonra hayalim tamamen olimpiyat oldu. Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim. Olimpiyatta çalışmalarımı taçlandırıp madalyayla döneceğim." ifadelerini kullandı.