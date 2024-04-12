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İranlı yetkili Lufthansa Hava Yollarının "Tahran uçuşlarını tamamen iptal ettiği" iddialarını yalanladı

İranlı yetkili Lufthansa Hava Yollarının "Tahran uçuşlarını tamamen iptal ettiği" iddialarını yalanladı

Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı Genel Müdürü Said Çalenderi, Alman hava yolu şirketi Lufthansa'nın, İran'ın başkenti Tahran'a gerçekleştirilmesi ve buradan yapılması planlanan uçuşları güvenlik sebebiyle durdurduğuna yönelik açıklamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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Tesnim Haber Ajansına göre Çalenderi, Ramazan Bayramı süresince havalimanından yaklaşık 1000 uçuş gerçekleştiğini ve bahsedildiği şekilde iptalin söz konusu olmadığını belirtti.

Çalenderi, "Sosyal medyada Lufthansa'nın İran'a uçuşlarını iptal ettiğine dair bilgiler yar aldı. Lufthansa'nın önceden planlanmış bir şekilde iptal edilmiş bir veya üç seferi bulunmaktadır. Bunun dışında iptali söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, Lufthansa'nın 7 Nisan Pazar gününden bu yana İran'a planlanmış uçuşlarını gerçekleştirdiğini kaydetti.

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