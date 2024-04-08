Cumhurbaşkanı Erdoğan 21 yıl önce ilk ABD gezisinde Hamas için bakın ne dedi?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Filistin davasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştirilere yanıt verdi. Çelik, "Siyasi yasaklı olduğu dönemde ABD'de Hamas hakkında sorulan bir soruya aynı bugünkü gibi cevap verdi" dedi.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından İsrail'le ticaret iddiaları üzerinden iktidara ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik eleştiriler dair açıklamalarda bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin ve Kudüs meselesindeki net duruşu, işgal altındaki topraklarda bulunan Filistinlilere ilişkin hassasiyetinin tartışma götürmez bir gerçek olduğunu belirtti.

Tüm dünyanın malumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Ekim'den bugüne Gazze'de İsrail saldırganlığının durdurulmasına yönelik yürüttüğü diplomasinin ve her alandaki üstün gayretinin tüm dünyanın malumu olduğuna işaret eden Çelik, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mız toprakları ve hakları için direnen Filistinlilere terörist diyenlere karşı çıkarak, bu tutumunu en üst seviyede dünya liderlerinin gözü önünde kayda geçirmiş yegane liderdir. Cumhurbaşkanı'mız bu yaklaşımı ve fiili desteği nedeniyle Filistin halkı ve Filistinli liderler tarafından her vesile ile takdir görmüştür. Cumhurbaşkanı'mız Filistin konusundaki bu temel yaklaşımından dolayı, katliam şebekesinin ve Netanyahu hükümetinin önde gelen isimleri tarafından hedef alınmaktadır. Siyasi hayatı boyunca uğradığı tüm saldırılara rağmen Cumhurbaşkanı'mız, Filistin davasını siyasi hayatının temel çizgilerinden biri olarak savunmaktan bir an bile vazgeçmemiştir."

"Siyasi yasaklı olduğu dönemde ABD'de Hamas hakkında sorulan bir soruya aynı bugünkü gibi cevap verdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi yasaklı olduğu zor zamanlarda ABD'de kendisine Hamas hakkında sorulan bir soruya aynı bugünkü gibi cevap verdiğini kaydeden Çelik, "Filistin davasını milli siyasetimizin temel unsurlarından biri olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı'mızın Filistin konusundaki tutumuna ilişkin saldırılar mesnetsiz, haksız, izansız ve hukuksuzdur. Cumhurbaşkanı'mız yüce milletimizin ve küresel vicdanın sesi olarak Filistin davasının ve Gazzeli mazlumların en güçlü savunucusu ve destekçisidir." ifadelerini kullandı.

21 yıl önce ABD'de Hamas için ne dedi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Mart'ta Haliç Üniversitesi Konferans Salonu’nda düzenlenen İlim Yayma Vakfı Genel Kurulu’na katılarak bir konuşma yapmıştı. Filistin meselesinde durdukları yerin ve verdikleri mücadelenin ayan beyan ortada olduğunu söyleyen Erdoğan, konuşmasında şunları söylemişti:

"Burada asıl üzerinde düşünülmesi gereken, bizi, hem de çok haksız bir şekilde eleştirenlerin Filistinli mücahitlere 'terörist' diyerek kara çalanların çıkarlarına bilerek veya bilmeyerek hizmet etmesidir" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yıl önce, göreve gelmeden ve başbakan değilken AK Parti Genel Başkanı olarak Amerika'ya yaptığı ilk seyahati anımsattı ve şu ifadeleri kullandı: "Amerika'nın ileri gelenleriyle masaya oturduğumuzda, bana orada Hamas'ı sordular, 'terör örgütü' dediler. Ben onlara o zaman, 'Hayır, Hamas bir terör örgütü değil, tam aksine bir direniş örgütüdür' demiştim. O zaman başbakan değilim, seçimi kazanmış bir partinin lideri olarak Amerika seyahatini yaptım ve onlara da bu cevabı verdim. Şimdi haydi haydi kimse bize kalkıp da Hamas için terör örgütü ifadesini kullandırtamaz."