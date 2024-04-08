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Pınarbaşı Belediye Başkanlığına vali yardımcısı görevlendirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Pınarbaşı Belediye Başkanlığına vali yardımcısı görevlendirildi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilen Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Belediye Başkanlığına Vali Yardımcısı Ömer Tekeş'in görevlendirildiği bildirildi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ilçede YSK tarafından iptal edildiği ve 2 Haziran'da yenilenmesine karar verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Pınarbaşı Belediye Başkanlığına, seçimlerin yenileneceği 2 Haziran'a kadar Valilik Makamının 07.04.2024 tarih ve  E32463971250103422 sayılı oluru ile Vali Yardımcısı Ömer Tekeş görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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