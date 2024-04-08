Ekranlara veda ediyor: 'Yargı' dizisinin final tarihi belli oldu

Ekranların en popüler işlerinden “Yargı” dizisi, sezon sonunda ekrana veda ediyor. Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı dizinin 95. bölümde, yani mayısın son haftası final yapacağı öğrenildi.

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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi “Yargı”, başta iki sezon olarak planlanmış ancak seyirciden gelen büyük ilgi üzerine üçüncü sezonu da çekilmişti. Hem Türkiye'de, hem de yurt dışında büyük etki yaratan Ay Yapım projesinin, 95. bölümde, yani mayısın son haftası ekrana veda etmesi konuşuluyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; dizinin “İntikam hırsıyla döşenmiş bu yolun sonu nereye varacak?” önsözlü yeni bölümü 14 Nisan’da yayınlanacak.

Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nu buluşturan dizinin yazarı Sema Ergenekon, dizi mayıs sonunda final yaptıktan sonra yeni projelerini hayata geçirmek için harekete geçecek. Ergenekon’un dijital dizi ve film de yazma planı olduğu öğrenildi.