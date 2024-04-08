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Mehmet Özhaseki neden hedefte?

Hadi Özışık kanalındaki canlı yayında "Keşke Mehmet Özhaseki gibi beş tane adam Ak Parti'de olsaydı. Hizmet adamı. Gecesi gündüzü yok. Ne onun ne de onunla çalışan arkadaşların. Depremde kafalarını kaşıyacak zaman bulamadılar. Özhaseki'nin topluma yaklaşımı örnek alınacak... Kibir falan yok. 24 saat ulaşabildiğin bakan." ifadelerini kullandı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki çalıştıkça, halkın derdine derman oldukça özellikle AK Parti'nin içindeki AKP'liler tarafından hedef alınıyor, paçalarına çamur sıçratılmaya çalışıyor.

Seçimlerde veya seçim öncesinde kabinede herkesin ulaşabildiği, derdini anlatabildiği kabinenin nadir isimlerinden biridir Mehmet Özhaseki.

Hal böyle olunca, tabii ki hedef alınıyor ve kirli oyunlarla düşürülmeye çalışılıyor... Hadi Özışık canlı yayında Mehmet Özhaseki'ye şu sözlerle sahip çıktı..

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