54 kişi hala kayıp! Rönesans Rezidans enkazında arama yapılacak

6 Şubat depreminde 1000 kişinin yaşamını yitirdiği Hatay’ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans'ta 54 kişi hâlâ kayıp...Rezidansın arama kurtarma çalışmalarında yer alan bir kişi enkazdan çıkan hafriyatın 600 metre ileride boş bir alana döküldüğünü ve burada kayıplarla ilgili iz bulunacağını iddia etti.

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Rönesans Rezidans'ın yakınlarında oturan ve depremin ilk günlerinden itibaren rezidansın arama kurtarma çalışmalarında yer alan Mehmet Şirin, enkazdan çıkan hafriyatın 600 metre ileride boş bir alana döküldüğünü iddia etti.

Gazete Duvar’dan Burcu Özkaya Günaydın’ın haberine göre, aylardır kızı ve torununa ait bir iz arayan Suna Öztürk, 6 Şubat’ta Rönesans Rezidans önünde kefen giyerek, eylem yaptı.

Polise ifade veren görgü tanığı Mehmet Şirin ise ifadesinde depremden 6-7 gün sonra Rönesans’ta arama-kurtarma çalışmalarının durdurulduğunu, yıkıma geçildiğini, molozların ise en yakın yer olan bu bölgeye atıldığını gördüğünü anlattı. Şirin burada bir çalışma yapılırsa kayıplara dair mutlaka iz bulunacağını söyledi.

Mehmet Şirin’in ifadesinin ardından savcılığa giderek, Şirin’in gösterdiği yerde arama talep eden Rönesans kayıp ailelerinden Cemile İncili, emlakçılık yaptığı zamandan tanıdığı o civardaki müşterilerinin, enkazdan gelen kokudan evde oturamadıklarını söylediğini vurguladı. İncili, şöyle devam etti:

“Anneme mezar taşı yaptırdım, üstüne yeğenim ve ablamın adını da yazdım, sembolik olsun dedim. O taşı gördüğümden beri hastayım. Bitmiyor acı, bitmiyor. Geçtiğimiz hafta arama olacak diye bekledik ama olmadı. Tekrar Savcıya gittim. Vali ile görüştüklerini bu hafta arama başlatacaklarını söyledi. Ben bayram sonrasına kalacağını düşünüyorum.”