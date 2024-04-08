Fenerbahçe'nin planında bu yoktu! Icardı'nin golü sonrası

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, sarı-lacivertli ekibin sahadan çekilmesiyle yarıda kaldı. Fenerbahçe'nin gol yemeden sahadan çekilme planının olduğu iddiası ise sosyal medyada gündeme oturdu.Abone ol
2023 Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray ile Fenerbahçe takımları Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu’nda karşılaştı.
Fenerbahçeli oyuncular karşılaşmanın 2.dakikasında sahadan çekildi, mücadele yarıda kaldı.
Yarıda kalan maçla ilgili muhabir Emre Kaplan'ın iddiası sosyal medyada yankı uyandırdı.
Kaplan yaptığı açıklamada "Maçın ilk düdüğünün ardından Fenerbahçe yöneticisi Ahmet Ketenci 4. Hakemin yanına gelip oyun durduğu anda çekileceklerini söyledi. Oyun Icardi’nin golüyle durdu ve Fenerbahçe sahadan çekildi." dedi.
Ortaya atılan bu iddia sosyal medyada gündem olurken Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.